Justiça do RJ e ES recebe enxurrada de ações sobre auxílio emergencial

A Justiça Federal no Rio de Janeiro e Espírito Santo já recebeu 10.503 processos relativos ao auxílio emergencial criado pelo governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. São ações propostas, na maioria dos casos, por pessoas que tiveram o benefício negado pelo governo e discordam da decisão. A demanda é tanta que, segundo levantamento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), responsável pelos dois estados, esse é o terceiro assunto que mais chegou à Corte este ano, depois de processos sobre auxílio-doença previdenciário e dívida ativa tributária.

Diante do volume, o TRF2 fez um mutirão de conciliação em julho, com pedidos de concessão do auxílio emergencial. Nessa época, já haviam chegado 5,7 mil processos à Justiça Federal do Rio e 1,3 mil à do Espírito Santo. Os magistrados enviaram para o Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da 2ª Região (NPSC2), por despacho, os processos com a documentação exigida pelo governo federal e com o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS, do INSS). A Advocacia-Geral da União (AGU), então, tinha dez dias para propor um acordo, que poderia ou não ser aceito pelo autor da ação.

O auxílio emergencial foi uma ajuda temporária de 600 reais — depois reduzida para 300 reais — destinada a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e a microempreendedores individuais, grupo financeiramente mais afetado por conta da pandemia da Covid-19.