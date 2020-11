Internado há quase um mês por Covid-19, Maguito Vilela lidera em Goiânia

O ex-governador Maguito Vilela (MDB), de 71 anos, que está internado há quase um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de complicações da Covid-19, lidera com folga a disputa pelo segundo turno em Goiânia: ele tem 63% dos votos válidos contra 37% do seu adversário, Vanderlan Cardoso (PSD), segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 24.

O caso de Maguito é dramático – o candidato nem sabe que foi para o segundo turno da eleição. Ele deu entrada no hospital paulistano no dia 27 de outubro. Três dias depois, a equipe médica decidiu pela intubação em razão do quadro de insuficiência respiratória.

No dia 8 de novembro, após evoluir bem, ele teve a intubação retirada e passou para a respiração espontânea. No dia 15 de novembro, data da votação do primeiro turno, ele necessitou ser reintubado por piora pulmonar (inflamatória e infecciosa), seguindo, de acordo com termo usado pela equipe médica, “em ventilação mecânica invasiva”.

No dia 17 de novembro, ainda segundo o Einstein, foi iniciado um tratamento de hemodiálise para auxiliar o funcionamento dos rins, seguido da instalação de um equipamento chamado ECMO, que possibilita a ventilação protetora pulmonar.

Nesta terça-feira, 24, o quadro clínico continuava estável, mas, segundo a equipe médica, “em função do tempo prolongado de intubação, foi decidido pela realização da traqueostomia, que ocorreu sem intercorrências”.

O boletim médico divulgado no início desta noite foi assinado pelos médicos Carmen Barbas (pneumologista), Marcelo Rabahi (pneumologista), Miguel Cendoroglo (diretor médico e de serviços hospitalares do hospital).

Eleição

Segundo a pesquisa Ibope, levando-se em consideração os votos totais, Maguito tem 54% das intenções de voto enquanto Vanderlan Cardoso (PSD), que é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), tem 31%. Brancos e nulos somaram 11 11% — 3% disseram não saber em quem votar ou não responderam.

A pesquisa ouviu 602 eleitores entre os dias 22 e 24 de novembro, tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº GO-02435/2020.