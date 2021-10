Grupo de Doria faz BO na polícia por invasão de grupo de WhatsApp

Atualizado em 27 out 2021, 18h37 - Publicado em 27 out 2021, 18h31

Por Bruno Ribeiro Atualizado em 27 out 2021, 18h37 - Publicado em 27 out 2021, 18h31

A equipe de campanha de João Doria nas prévia do PSDB registrou um boletim de ocorrência na polícia na tarde desta quarta-feira, 27, pedindo investigação sobre uma suposta invasão sofrida no grupo de conversas da equipe no WhatsApp.

O coordenador da campanha, Wilson Pedroso, “teve acesso a trechos de conversas privadas entre integrantes do grupo em questão, que, segundo a fonte que ofereceu a informação, acabaram sendo vazadas para terceiros sem a conivência ou autorização, implícita ou expressa dos integrantes do mencionado grupo de WhatsApp”, diz trecho do boletim de ocorrência.

O registo não faz nenhuma citação a possíveis autores da invasão nem aos adversários de Doria na disputa. O governador de São Paulo e o principal rival, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, subiram nos últimos dias o tom da disputa, que vinha sendo amistosa, e passaram a trocar farpas. Doria está em Dubai, nos Emirados Árabes, em visita oficial como governador.

“Embora o teor das conversas divulgadas ilegalmente nada tenham de comprometedor, lamenta-se que no ambiente online episódios como esses sejam recorrentes e devem ser combatidos em sua origem”, informou a equipe de Doria, por nota.

Segundo a equipe do tucano, o fato narrado configura, em tese, invasão de dispositivo informático, crime previsto no artigo 154-A do Código Penal.