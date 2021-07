Governo Bolsonaro homenageia agricultor com foto genérica de caçador

O governo Bolsonaro é tão obcecado pela bandeira armamentista que resolveu homenagear o Dia do Agricultor, comemorado na terça, 27, com a foto de um caçador. A imagem postada pela Secretaria de Comunicação referente à efeméride faz parte de um banco de fotografias profissionais sem royalties, cuja legenda diz se tratar de um caçador com uma espingarda no ombro.

A foto, inclusive, já foi usada para retratar uma matéria do jornal indiano The Indian Express sobre caça no país publicada em 2019. O título: “Esse sórdido e sangrento esporte”. Em 2020, a imagem também foi publicada pelo site norte-americano “Hunting Magazine” num post sobre caça de veados.

A Secretaria de Comunicação do Governo publicou a imagem numa postagem que falava que os trabalhadores do campo “não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo”.