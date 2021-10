Frota ironiza Eduardo Bolsonaro ao comparar sua ida a Dubai com a de Doria

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), ex-aliado e agora desafeto do clã Bolsonaro, ironizou em post publicado no Facebook nesta quarta-feira, 27, a recente viagem do seu colega de Câmara, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao compará-la com a do atual aliado, o governador João Doria (PSDB).

Na segunda-feira, 18, Eduardo Bolsonaro provocou polêmica ao postar uma foto em suas redes sociais na qual ele aparece vestido de sheik em Dubai, para onde havia ido em missão oficial para a Expo Dubai 2020 – na imagem, a esposa Heloísa e a filha Geórgia também estão vestindo roupas tradicionais dos Emirados Árabes Unidos, em imagem tradicionalmente feita por turistas. A foto causou ainda mais polêmica porque foi feita durante uma viagem que deixou a forte impressão de “trem da alegria”, com nada menos que 69 membros do governo na comitiva.

“Que diferença não? Um se fantasia de sheik e acha que é o Lawrence da Arábia. O outro trabalha, fecha parcerias, assina cooperação internacional e investimentos para o estado de São Paulo em 24 horas. Eduardo foi fantasiado, andar de camelo, fazer foto fantasiado e foi tomar o Arak, uma bebida destilada árabe bem exótica e impressionante”, escreveu Frota.

Doria está em visita a Dubai, Abu Dhabi e Sharjah em visita organizada pela InvestSP, a agência de promoção de investimentos e competitividade de São Paulo, que tem como foco a busca de negócios para o estado, com a apresentação de oportunidades de investimento e a busca de abertura de mercado para os produtos paulistas no país árabe.