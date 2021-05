Forças Armadas são a instituição mais confiável para 32,6% dos brasileiros

Um a cada três brasileiros aponta as Forças Armadas como a instituição na qual mais confia (32,6% dos entrevistados), segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 30 de abril e 4 de maio.

Na sequência, aparecem o Supremo Tribunal Federal (STF), com 18,2%; a Presidência da República, com 14,8%; e o Ministério Público Federal, com 12,1%. Na parte de baixo do ranking estão as duas Casas do Congresso: Senado (2,8%) e Câmara (2,6%).

Entre os entrevistados, 11% disseram que não confiam em nenhuma instituição, e 6% não souberam responder. A pesquisa foi feita com 2.030 brasileiros em 200 municípios de todos os estados e o Distrito Federal.

As Forças Armadas têm sido trazidas ao noticiário quase diariamente pelo presidente Jair Bolsonaro, que, entre outras coisas, ameaçou nos últimos dias utilizá-la contra as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos para conter a pandemia.

As instituições militares também estiveram em evidência no final de março, quando os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica entregaram os seus cargos após a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, por Bolsonaro — a crise foi rapidamente contornada com a nomeação dos novos chefes das Forças.