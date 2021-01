Flávio Bolsonaro: esfera federal não tem ‘nada a ver’ com crise em Manaus

Em sua conta no Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos- RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, disse na quinta-feira, 14, que o caos causado pela intensificação da pandemia da Covid-19 e a falta de oxigênio no Amazonas não tem “nada a ver com a esfera federal”. Mesmo assim, ele ressaltou as ações que vem sendo promovidas pela União para socorrer o estado.

“Governo Bolsonaro, mais uma vez, provando que ninguém fica pra trás mesmo quando a responsabilidade pelo problema não tem absolutamente nada a ver com a esfera federal. Povo de Manaus, contem conosco!”, escreveu. No mesmo post, Flávio compartilhou a operação emergencial de logística do governo federal e das forças armadas para entregar alguns insumos ao Amazonas, como 386 cilindros de oxigênio, cinco geradores e 27 barracas climatizadoras. O senador ainda citou que um hospital de campanha será montado na capital, Manaus, até domingo, 17.

Governo Bolsonaro, mais uma vez, provando que ninguém fica pra trás mesmo quando a responsabilidade pelo problema não tem absolutamente nada a ver com a esfera federal. Povo de Manaus, contem conosco! https://t.co/Hqz3fqDCEe — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 15, 2021

Logo depois, Flávio Bolsonaro publicou a transferência de recursos federais ao estado para o combate ao Covid-19 realizado em 2020. São citados, no total, 11,27 bilhões de reais em ajuda ao Amazonas e mais 3,17 bilhões dados em benefícios à população de Manaus. O senador reforçou que “Com Bolsonaro, ninguém fica pra trás!”.

Transferência de recursos do governo Bolsonaro para combate à pandemia, em 2020:

– Estado do Amazonas e seus municípios: R$ 8,91 bilhões;

– Só para Manaus: R$ 2,36 bilhões.

– Benefícios aos manauaras (ex.: aux.emergencial): R$ 3,17 bilhões. Com Bolsonaro, ninguém fica pra trás! pic.twitter.com/FEBKvoksrY — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 15, 2021

Os outros filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsoanaro (Republicamos-RJ), não se pronunciaram sobre a situação emergencial no Amazonas.

O Amazonas está em situação crítica, devido ao aumento de casos de Covid-19. Com hospitais lotados, pacientes estão tendo que ser transferidos para outros estados. Na noite passada, o oxigênio acabou no estado, gerando uma corrida pelo insumo para evitar que mais pacientes agonizassem. Ao menos 427 pessoas esperam por um leito e houve 198 sepultamentos ontem no Amazonas, recorde em um único dia.