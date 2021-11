Fernando de Noronha libera máscaras ao ar livre para moradores e turistas

Fernando de Noronha liberou nesta quarta-feira, 17, o uso de máscaras ao ar livre para moradores e turistas que queiram visitar a ilha nordestina. A liberação faz parte das flexibilizações previstas do plano de convivência do governo de Pernambuco, anunciado no final de outubro. Apesar do fim da obrigatoriedade, o uso continua valendo para locais fechados.

Conhecida como um dos mais belos cartões postais do Brasil, Fernando de Noronha está com 100% de seus habitantes com o esquema vacinal completo desde julho deste ano, seja com dose dupla ou dose única da vacina da Janssen.

Pelo protocolo atualmente em vigor, só podem entrar na ilha pessoas com o comprovante de vacinação ou com teste negativo para a Covid-19 – a comprovação pode ser feita com teste RT-PCR realizado 48h antes do embarque ou menos ou resultado reagente do exame IgG por sorologia, realizado em laboratório, com um prazo de 90 dias. De acordo com o cronograma da ilha, a partir de 1 de dezembro só entrará na ilha quem comprovar as duas doses ou a dose única.

“A desobrigação do uso de máscara é reflexo do comportamento da comunidade, que colaborou desde o início com as ações da Administração, sempre respeitando os protocolos e as nossas orientações. Agora avançamos mais uma vez com as flexibilizações. Poder ficar ao ar livre sem máscara na ilha é uma conquista importante. A pandemia não terminou e continuamos vigilantes, mas estamos esperançosos de ter novos avanços no retorno à normalidade”, disse o administrador Guilherme Rocha.