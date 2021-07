Falta de consenso sobre impeachment é obstáculo a ato da direita

Com o humorista Danilo Gentili e o empresário João Amoêdo fora do páreo para a disputa da eleição presidencial de 2022, o Movimento Brasil Livre cuida da organização de um ato que faça frente, nas ruas, aos protestos da esquerda pelo impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido). A manifestação, marcada para 12 de setembro, também é convocada pelo Vem Pra Rua e pelo Livres.

A intenção é expandir as manifestações para mais capitais, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Além das óbvias dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 para se reunir um grande contingente de pessoas, há dificuldades de unidade em torno da pauta entre grupos de direita anti-Bolsonaro.

Em Curitiba, por exemplo, os movimentos outrora animados pela Lava-Jato ainda não chegaram a um consenso sobre o impeachment. Narli Resende, do Curitiba Contra a Corrupção, explica que o grupo tem concentrado suas energias em busca de uma opção de terceira via — e tem promovido conversas com nomes como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o ex-juiz Sergio Moro e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

“Uma manifestação pelo impeachment é muito válida. Mas o nosso foco agora é a terceira via, inclusive já fizemos uma adesivaço para promover a ideia e romper essa polarização [entre Lula e Bolsonaro] que não faz bem ao país. A gente acha que este é o melhor caminho”, explica Narli.

Do lado do MBL, a aposta é uma pauta única — o impeachment — para ampliar as adesões. “É de bom tom que todos baixem as bandeiras particulares e foquem na bandeira maior que é tirar o Bolsonaro”, afirma Renan Santos, coordenador do movimento que se notabilizou pelos protestos pelo fim do governo Dilma Rousseff (PT).

Nos cálculos de Renan, o movimento tem conseguido levantar doações no mesmo nível de 2016, quando a petista caiu, e as convocações nas redes têm gerado uma boa repercussão em sua avaliação. Se isso vai se materializar em gente na rua, ainda é cedo para dizer. “Vamos baixar a cabeça e trabalhar”, afirma.

O apoio ao impeachmet de Bolsonaro é dado como condicionante para conseguir apoio do grupo em 2022. Por enquanto, quem largou em vantagem nesse quesito foi João Doria, que já fez um aceno: em um recente podcast do MBL, o tucano declarou apoiar os protestos.

O tucano, porém, enfrenta algumas resistências. Um dos principais nomes do MBL, o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, é candidato de oposição ao governo do PSDB em São Paulo. “Além de o partido não apoiar abertamente o impeachment, a bancada federal tucana é base de governo”, acrescenta Santos.

Entusiasta de primeira hora de Doria e ex-apoiador de Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) prega união. “As ruas ainda não são seguras [por causa da pandemia], mas se faz necessário que essas manifestações aconteçam. Estou tentando de alguma forma que se tenha mais união entre direita, esquerda e centro. As últimas manifestações nitidamente foram controladas pela esquerda e senti falta de bandeiras com as cores do Brasil”, afirmou.