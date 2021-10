Esquerda usa protesto para ‘resgatar’ bandeira do Brasil do bolsonarismo

2 out 2021, 14h23

Por Da Redação 2 out 2021, 14h23

As manifestações lideradas pela esquerda em todo o país neste sábado, 2, contra o presidente Jair Bolsonaro tem mostrado uma tentativa maior da esquerda de recuperar a bandeira do Brasil, que desde os protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2015, se tornaram quase um símbolo das manifestações de direita, em especial do bolsonarismo.

O discurso “patriótico” tornou-se frequente nas bocas de Bolsonaro e seus seguidores. Um dos bordões preferidos dos militantes desse espectro ideológico é que “nossa bandeira jamais será vermelha”.

As cores vermelhas marcam as identidades visuais da maioria das grandes organizações de esquerda no país, como os partidos PT, PCdoB, PSB e PSTU, movimentos como MST (sem-terra) e MTST (sem-teto) e entidades sindicais como a CUT (Central Única dos Trabalhadores).

“Nossa bandeira jamais será fascista”, postou o senador Humberto Costa (PT-PE), durante protesto em Recife. “Essa é a nossa bandeira”, ecoou outro senador, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no Twitter.

Nossa bandeira jamais será fascista #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/atRooevQEI — Humberto Costa (@senadorhumberto) October 2, 2021 Continua após a publicidade

Essa é a NOSSA BANDEIRA! É por amor ao Brasil que queremos nosso povo tendo acesso à comida, à saúde, à vacina, ao emprego, à vida! #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/htDpOGIJXg — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) October 2, 2021

No Rio de Janeiro, manifestantes exibiram mastros com bandeiras do Brasil esfarrapadas para demonstrar que elas foram destruídas por Bolsonaro.

Os deputados Marcelo Freixo e Alessandro Molon, ambos do PSB, postaram fotos com a bandeira do Brasil, assim como a vice-prefeita de Recife, Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB.