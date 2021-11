Equipe de Doria relata nova invasão a grupo e acusa ex-assessor de Leite

Um dos grupos de WhatsApp usados por apoiadores de João Doria na campanha das prévias do PSDB à Presidência teve nome e imagens alterados para frases de apoio ao adversário na disputa, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A equipe de Doria fala em “invasão” e aponta como autor do suposto ataque um ex-funcionário do gabinete do governador gaúcho, Henrique Fornari Leite.

É a segunda acusação de invasão a grupos de conversas dos assessores de Doria, segundo a equipe do tucano paulista. Após a primeira delas, ocorrida na semana passada, foi feito um boletim de ocorrência sobre o caso. O caso já vinha sendo investigado pela Delegacia de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O presidente do diretório estadual paulista, Marco Vinholi, pediu “maturidade” na disputa. ” Invadir um grupo de apoio a Doria e mudar o nome não me parece uma atitude com maturidade para nos levar à Presidência da República. Lamentável”, disse.

A equipe de Leite refuta a tese de invasão. Segundo a campanha, Fornari entrou no grupo após receber um link com o convite para acesso à conversa. Para a equipe de Leite, o episódio está longe de ser um caso de polícia. “Esta foi uma iniciativa individual, isolada e absolutamente contrária ao comportamento coletivo da campanha de Eduardo Leite”, informa a equipe.

“Não apenas condenamos a atitude, mas jamais compartilharemos com atos que destoem do modo respeitoso e democrático de se fazer campanha política. Ao sermos comunicados pela campanha de João Doria, e tendo comprovado a veracidade do fato, achamos que o mínimo que podemos fazer é lamentar o ocorrido e reforçar nossas diretrizes para que episódios como esse não se repitam”, afirma nota enviada pela campanha de Leite.