Empenho pela vacina: brasileiro dá a Doria nota melhor que para Bolsonaro

O brasileiro dá uma nota melhor para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), do que para o presidente Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre a avaliação que faz do empenho dos dois políticos para que a população seja vacinada.

Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 26 de janeiro, a nota média dada para o tucano é de 6,1, enquanto para o presidente é de 4,9 – numa escala de 0 a 10.

A curiosidade é que não há grandes variações nas notas de ambos de acordo com a região do país onde vive o entrevistado – as avaliações de Doria variam de 6,0 a 6,2 enquanto as de Bolsonaro oscilam entre 4,7 e 5,0.

Desafetos políticos, os dois adotaram comportamentos bastante diferentes na questão da vacina. Doria apostou todas as suas fichas na viabilização da CoronaVac, a vacina do laboratório chinês Sinovac feita em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. O imunizante acabou sendo o primeiro a ser utilizado no Programa Nacional de Imunizações.

Já Bolsonaro disse a todo momento que não se vacinaria, rejeitou a vacinação obrigatória, questionou os efeitos colaterais dos imunizantes e chegou a dizer que o governo não compraria a CoronaVac por ter sido produzida na China, mas acabou mudando de deia.

A pesquisa foi feita por telefone com 2.020 brasileiros de 208 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal.