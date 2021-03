Em Serrana, cidade-teste do Butantan, vacinação atinge 74% do público-alvo

Enquanto o país vacina a conta-gotas, a cidade de Serrana, no interior de São Paulo, completa o seu programa de imunização em massa no domingo, 14. Já foram vacinadas 74% das pessoas maiores de 18 anos cadastradas para receber o imunizante contra a Covid-19. Na quinta-feira, até o prefeito Léo Capitelli (MDB), que tem 38 anos, recebeu a vacina. Ele faz parte do último grupo de 30 mil moradores a ser imunizado. Até agora foram 21 mil pessoas, que, a partir da próxima semana, começam a receber a segunda dose do fármaco.

Com 45 mil habitantes, Serrana foi escolhida para um teste de imunização em massa do Instituto Butantan, que produz a CoronaVac no Brasil. O plano, chamado de Programa S, já está na quarta semana. A vacinação foi dividida em quatro regiões do município, atendendo os moradores até as 20h30, em dias de semana, além de atendimento aos sábados e domingos. A partir do dia 17, começa a segunda fase. O impacto sobre a circulação do vírus, no entanto, ainda não pode ser sentido e todas as restrições determinadas pelo governo de São Paulo têm sido adotadas em Serrana.

Desde o início da pandemia, no ano passado, 65 pessoas morreram de Covid-19 na cidade. Esta semana, houve um óbito e 16 pessoas estão internadas com a doença. Outros 80 moradores com o vírus estão em isolamento.

Mesmo servindo de teste para um projeto do governo, Serrana teve de contar com o apoio da iniciativa privada. Logo no início da vacinação, ao ser informado de que a temperatura das salas onde ficavam as vacinas oscilava, o prefeito acionou a empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza. Ela fundou o movimento Unidos Pela Vacina (UVP), que mobiliza empresários para apoiar o plano de imunização do país. Segundo o prefeito, “de pronto” os empresários atenderam a solicitação e enviaram dez aparelhos de ar-condicionado para serem instalados nas salas de vacina.