Em reação contra TSE, Eduardo Bolsonaro pede CPI das urnas eletrônicas

Sem muitas chances de reverter a iminente derrota do voto impresso na Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta, governistas apelaram ao seu campo predileto de batalha para tentar mobilizar suas tropas contra políticos de oposição e o TSE: as redes sociais. Filho Zero Três do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou no Twitter que pretende abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar fraudes nas urnas eletrônicas.

Depois do presidente Jair Bolsonaro dizer ter provas de fraudes nos resultados eleitorais por três anos e voltar atrás em uma live, admitindo que elas não existem e que tem apenas indícios de possíveis desvios, ele começou a usar um relatório da Polícia Federal como argumento para tentar sustentar uma suposta invasão hacker à rede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 2018, na eleição em que saiu vitorioso. As informações foram obtidos pelo relator da PEC do voto impresso, deputado Filipe Barros (PSL-PR), e segundo Eduardo servirão de embasamento para a CPI.

Estou preparando a peça para abrir a CPI das urnas eletrônicas com base nas graves denúncias embasadas no relatório da POLÍCIA FEDERAL em que através de documentos o próprio TSE admite que o sistema foi invadido pelo menos em 2018.#UrnasForamInvadidas — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 4, 2021

O relator da proposta também se manifestou. Apesar de dizer que o relatório é “incontestável”, Filipe argumentou que não sabe se a suposta fraude impactou no resultado das eleições, porque uma “empresa terceirizada apagou os históricos do TSE que poderiam elucidar o caso”.

Continua após a publicidade

Citada no inquérito em curso no STF que investiga uma quadrilha digital antidemocrática, a autora da PEC do voto impresso, a deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) defendeu a existência de uma invasão e acusou o Tribunal de ter escondido os fatos. A parlamentar publicou: “o próprio TSE reconhece a invasão. Por que escondeu esse fato e insistiu em dizer que o sistema é seguro?”

LEIA TAMBÉM: Inventor da urna eletrônica: “Bolsonaro, votos já são auditáveis

Em um tuíte irônico e com tom de provocação, o Major Vitor Hugo (PSL-GO) considerou as “provas” uma derrota do TSE. O deputado também afirmou que “não é o que técnicos do próprio TSE atestaram, pedindo abertura de inquérito policial. Palhaçada é mudar de posição sobre esse tema simplesmente por birra de um governo que se provou eficiente e capaz, mesmo tendo enfrentado sua oposição dissimulada nos dois primeiros anos”.

Não há sistema impenetrável… queremos eleições seguras para o bem do País. O jogo virou de novo. — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) August 5, 2021

Na verdade, o trabalho da PF mencionado pelo presidente e pela tropa de choque bolsonarista não chegou à conclusão de que houve fraude. Segundo o TSE, “o acesso indevido, objeto de investigação, não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Isso porque o código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes, aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. Nada de anormal ocorreu”.