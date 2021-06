Em momento crítico da pandemia, SP tem a 2ª pior taxa de isolamento do ano

São Paulo teve na última sexta-feira, 4, em meio ao feriado prolongado de Corpus Christi, um índice de 40% de isolamento social, o segundo pior do ano — em outras cinco datas, a taxa foi de 39%, em três delas em fevereiro –, segundo dados do Simi (Sistema Inteligente de Monitoramento), do governo estadual. Para especialistas, a taxa mínima para surtir efeito na contenção do avanço do vírus deve ser de 70%.

A baixa adesão ao isolamento ocorre desta vez, no entanto, em um momento bastante crítico da pandemia. O estado está com 81,7% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. No dia 2 de junho, São Paulo registou 23.122 mil novos casos, o segundo maior número diário de novos contaminados desde o início da pandemia, em março de 2020 — menor apenas que os registros do dia 1º de abril, quando 26.567 pessoas tiveram o vírus detectado.

O isolamento na última quinta-feira foi de 47%, feriado no estado, exceto na capital e 42% no sábado. Normalmente, feriados e fins de semana registram maior taxa de isolamento por serem dias em que a população prefere ficar em casa para descansar.