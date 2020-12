Em meio à pandemia, Copacabana Palace troca festa de Réveillon por jantar

Famoso pelo glamour das festas de Réveillon lotadas de artistas, o hotel Copacabana Palace vai substituir a badalada celebração da virada por um jantar. Em nota em que informa à VEJA o novo formato do evento por conta da pandemia do novo coronavírus, o estabelecimento afirma que “segue acompanhando de perto o cenário atual” e que tudo acontecerá “de acordo com todos os protocolos vigentes”, já que “a saúde e segurança de hóspedes e funcionários são sua maior prioridade”. O hotel não informou quantas pessoas estão sendo esperadas no jantar.

O Copacabana Palace ficou 132 dias fechado por conta da pandemia de Covid-19 e reabriu no dia 20 de agosto. Desde então, tem tido aumento de sua ocupação, sendo que os fins de semana e feriados atingiu 100% da capacidade do prédio principal, em operação atualmente.

Diante do aumento do número de casos e mortes pelo novo coronavírus, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu na terça-feira, dia 15, cancelar todas as festas oficiais de Réveillon na cidade. Dois dias depois, a prefeitura também proibiu as festas privadas nos quiosques da orla da cidade do Rio de Janeiro. Com isso, não estão permitidos os cercadinhos, shows ou qualquer evento com cobrança de ingressos na orla, seja ele na areia ou no calçadão.