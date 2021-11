Em meio a disputa acirrada, tucanos de SP celebram pesquisa no Mato Grosso

Em meio a uma guerra deflagrada – pública e nos bastidores – para definir quem será o candidato a presidente da República pelo PSDB em 2022, os principais contendores da disputa vão comemorando qualquer avanço sobre o adversário, mesmo que ele pareça pequeno.

Apoiadores do governador paulista João Doria, por exemplo, ficaram bastante contentes com levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas em outubro que mostra o paulista à frente do gaúcho Eduardo Leite nas pesquisas para o Planalto entre os eleitores de Mato Grosso.

Quando seu nome é colocado na disputa, Doria aparece com 3,6% das intenções de voto, atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro (45,5%), do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (26,8%) e do ex-governador Ciro Gomes (6,7%) – com este, aliás, está empatado na margem de erro de 2,5 pontos percentuais – e à frente numericamente do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (2%).

Já Leite, quando tem seu nome colocado no lugar de Doria, aparece com 2,3% das intenções de voto, atrás fora da margem de erro de Ciro (que tem 7,5%) e empatado numericamente com Mandetta, que tem os mesmos 2,3%.

Mato Grosso é um estado ainda em aberto na contabilização das equipes de Doria e Leite sobre quais diretórios apoiam cada um. Em setembro, os dois pré-candidatos visitaram o estado, logo no início da campanha oficial das prévias.

A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 18 de outubro, com 1.540 eleitores de 82 municípios de Mato Grosso, por meio de entrevistas pessoais telefônicas (sem o uso de robôs).