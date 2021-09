Em Brasília, faixas pedem destituição dos ministros do Supremo

Estimulados pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tem atacado ministros do Supremo Tribunal Federal, manifestantes levaram para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, dezenas de faixas pedindo a destituição dos integrantes da Corte. “Destituição dos ministros do STF em 72h. Voto impresso com contagem pública 100%”, diz uma delas. “Queremos o saneamento das instituições: STF, TSE e Congresso”, traz outra. Muitas faixas estão em inglês. Bandeiras semelhantes a essas, levantadas em frente ao quartel-general do Exército em abril do ano passado, levaram à abertura do inquérito dos atos antidemocráticos pelo Ministério Público naquela ocasião.

Nos últimos meses, Bolsonaro tem criticado sobretudo os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. O primeiro concentra investigações criminais que atingem o núcleo duro do bolsonarismo e o próprio presidente – como o inquérito das fake news – e será presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as eleições de 2022. Já Barroso é o atual presidente da Corte Eleitoral e, para Bolsonaro, foi um dos principais responsáveis pela derrota da proposta do voto impresso na Câmara dos Deputados. Um dos temores das autoridades é que os manifestantes tentem invadir o prédio do STF.