Eleições: há espaço para Doria crescer se vincular o seu nome à vacinação

A aposta na vinculação do seu nome à vacinação contra a Covid-19 é o principal caminho para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), melhorar a sua performance eleitoral para 2022, mostra sondagem feita pelo instituto Paraná Pesquisas para o PSDB, à qual VEJA teve acesso.

Em uma das questões, quando o entrevistado é indagado sobre quem é o maior responsável pela vacinação no Brasil, apenas 26,5% apontam Doria, enquanto 23,1% dizem que é Jair Bolsonaro. O tucano, no entanto, foi o principal articulador da parceria que viabilizou a CoronaVac no Brasil, responsável por 84% das doses aplicadas no país, enquanto o presidente atrasou a compra de imunizantes, colocou em dúvida a sua eficácia e disse repetidas vezes que não iria se vacinar.

Em outra simulação, a pesquisa pergunta em quem o entrevistado votaria para presidente em um eventual segundo turno – Doria fica com 31,9% contra 40,9% de Bolsonaro. Após uma série de três perguntas sobre episódios envolvendo a vacinação no país, a pergunta é refeita é o resultado se inverte: o tucano fica com 41,7% contra 40,1% do presidente (veja quadro abaixo).

O desempenho de Doria já é melhor que o do presidente quanto o entrevistado é estimulado a dar uma nota de zero a dez para a atuação de cada um em relação à vacina: o tucano fica com 6,7 na média geral do país e o presidente, com 3,9.