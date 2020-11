Eleições 2020: candidato apoiado por Renan vive situação difícil em Maceió

O candidato a prefeito de Maceió apoiado pelo senador Renan Calheiros (MDB) e por seu filho, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), não está tendo vida fácil no segundo turno na disputa pela prefeitura, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 23 e 25 de novembro e divulgado nesta quinta-feira, 26.

Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB), ex-procurador de Justiça que disputa sua primeira eleição, tem 46,6% dos votos válidos (sem contar nulos e brancos) contra 53,4% do deputado federal João Henrique Caldas (PSB). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica que eles estão no limite do empate técnico.

Nos votos totais, Caldas, que é conhecido na política como JHC, tem 44% das intenções de voto contra 38,4% de Mendonça. Entre os entrevistados, 10,6% afirmaram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 7% não souberam ou não responderam.

No primeiro turno, a disputa foi apertadíssima na capital alagoana. Mendonça chegou na frente com 28,87% dos votos válidos, seguido por JHC, com 28,56%. Em terceiro lugar, ficou Davi Davino Filho (Progressistas), com 25,51% — a definição sobre quem iria ao segundo turno só ocorreu nas últimas urnas.

A coligação que apoia Mendonça tem nove partidos (MDB, PL, Avante, PRTB, PSC, PTC, PV, PSD e Podemos) e é a maior da eleição em Maceió. Já JHC tem apenas o apoio do PDT e do PSDB, que governa a capital alagoana atualmente com Rui Palmeira, mas não lançou candidato. O atual prefeito está no segundo mandato e não poderia concorrer novamente, mas ele defendia candidatura própria, deixou o partido e decidiu apoiar Mendonça.

A pesquisa ouviu 800 eleitores por telefone e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº AL-04951/2020.