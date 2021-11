Eduardo Leite admite derrota e defende união contra a ‘polarização inútil’

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reconheceu a derrota para o governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB, desejou sorte ao escolhido e defendeu que o partido fique unido. Ele teve 44,66% dos votos contra 53,99% do paulista e 1,35% do ex-senador Arthur Virgílio.

Segundo ele, a união é necessária para derrotar a “polarização inútil e prejudicial à vida da população”, fazendo referência ao embate entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao presidente Jair Bolsonaro, que hoje lideram a disputa ao Palácio do Planalto.

Em discurso, ele defendeu a retomada do crescimento econômico do país, o combate à desigualdade social e o respeito às nossas diferenças – ele lembrou que é o único governador a dizer publicamente que é homossexual.