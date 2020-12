Eduardo Bolsonaro posa com arma em foto com o pai e irmãos no gabinete

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou nesta quinta-feira, 3, no Twitter uma foto em que aparece no gabinete presidencial portando uma pistola na cintura, ao lado do pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os irmãos Flávio, Carlos e Renan.

No post, Eduardo escreve: “A deles é nos desunir, a nossa é não parar de trabalhar”. Ele não deixa claro a quem estava se referindo. Em menos de três horas, o post havia sido curtido por mais de 11.500 usuários e recebido 1.500 comentários e o mesmo tanto de compartilhamentos.

A deles é nos desunir, a nossa é não parar de trabalhar. pic.twitter.com/FmYyl7E0Wp — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 3, 2020

A família é defensora da maior flexibilização no porte e na posse de armas. Eduardo Bolsonaro é escrivão concursado da Polícia Federal e tem direito a portar a arma, mas há restrições para entrada desse tipo de equipamento no Palácio do Planalto.