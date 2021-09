Eduardo Bolsonaro contrai Covid-19 e ironiza passaporte da vacinação

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) confirmou na manhã desta sexta-feira, 24, no Twitter que foi diagnosticado com a Covid-19. O parlamentar visitou os Estados Unidos nesta semana, na comitiva do pai, o presidente Jair Bolsonaro, que abriu, como manda a tradição, a Assembleia Geral da ONU (Organização as Nações Unidas).

Ele afirmou que está bem e que já começou a fazer o tratamento, sem dar maiores detalhes.

No post em que confirmou a informação, ele disse que havia tomado a primeira dose da vacina da Pfizer, utiliza um discurso comum ao bolsonarismo sobre a eficácia dos imunizantes (a de que tudo ainda está em fase de testes) e aproveitou para questionar a exigência de atestado de vacinação para as pessoas circularem ou entrarem em alguns locais.

“Sabemos que as vacinas foram feitas mais rápidas do que o padrão. Tomei a primeira dose de Pfizer e contraí Covid. Isso significa que a vacina é inútil? Não creio. Mas é mais um argumento conta o passaporte sanitário. Estudos sobre efeitos colaterais e eficácia estão ocorrendo agora”, postou.

Apesar do diagnóstico estou me sentindo bem e comecei a me tratar imediatamente 😉 Continua após a publicidade Obrigado pelas centenas de desejos de melhoras que já recebi. Logo estarei de volta. (Espero que este post não seja deletado) — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 24, 2021