Doria veta ato anti-Bolsonaro no Anhangabaú, mas esquerda mantém protesto

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quinta-feira, 26, que irá vetar a realização da manifestação convocada por grupos de esquerda para o dia 7 de setembro no Vale do Anhangabaú no mesmo horário (a partir de 14h) de um protesto convocado por bolsonaristas para a Avenida Paulista, a 3,1 km de distância.

Apesar disso, os movimentos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro disseram que irão manter o ato como está programado. “Com o direito de se manifestar não existe acordo. Esperamos que o governador Doria não tente impedir a manifestação no Anhangabaú”, disse Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares (CMP).

Bonfim também afirmou que está descartada a realização de uma manifestação na Avenida Paulista no dia 12 de setembro, quando MBL e Vem Pra Rua realizarão ato com a mesma pauta: “Fora Bolsonaro”. “A gente marcha separado, mas bate (no Bolsonaro) juntos”, completou o líder da CMP. A Paulista era o primeiro local onde os movimentos de esquerda queriam realizar seu protesto, mas no dia 7 de setembro, o que foi vetado pelo governo, que reservou o espaço aos bolsonaristas. A sugestão de alteração para o dia 12, um domingo, havia sido dada pelo secretário da Segurança Pública em exercício, coronel Alvaro Batista Camilo.

Mais cedo, nesta quinta, Doria disse que a SSP já havia decidido vetar o protesto da oposição no dia 7 de setembro, proibindo inclusive qualquer mobilização de partidos, movimentos sociais e centrais sindicais no Anhangabaú. O motivo, segundo o tucano, seriam razões de segurança para evitar um possível conflito com os bolsonaristas que estarão na Paulista.

Procurada por VEJA para saber se haveria uma reunião de negociação com os movimentos de esquerda, que decidiram manter o ato no Anhangabaú, a SSP e o governo do estado ainda não responderam.

Os bolsonaristas vêm organizando manifestações para o dia 7 de setembro para apoiar Bolsonaro, defender o voto impresso e protestar contra o Supremo Tribunal Federal – particularmente o ministro Alexandre de Moraes, que tem investigado os radicais do bolsonarismo – e o Congresso Nacional.

Já a oposição, além de pedir o impeachment do presidente, vai participar do Grito dos Excluídos, manifestação organizada em todo o país por uma ala da Igreja Católica, mas que tradicionalmente é encampada pelos movimentos sociais e organizações de esquerda, como o MTST (sem-teto) e MST (sem-terra). Os atos acontecem no dia 7 de setembro há 26 anos. Em São Paulo, a manifestação sempre ocorreu na Avenida Paulista.