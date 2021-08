Direção do PTB-SP denuncia prisão de Jefferson a corte de direitos humanos

O diretório estadual do PTB em São Paulo denunciou a prisão do presidente nacional do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson, à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada na Costa Rica. O peça é assinada pelo empresário Otávio Fakhoury, que comanda o PTB-SP e é investigado no inquérito das fake news.

No documento, Fakhoury e Flávio Beall, vice-presidente do diretório, apontam o que consideram ser arbitrariedades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal na prisão do dirigente. Para o empresário, a ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes deveria ter sido apreciada pelos demais integrantes da corte.

“O erro já começa aí. Depois, emitir opinião não é crime. Estão tentando calar a boca de quem tem pareceres contrários. Isso é censura; é cercear a liberdade. Não permitiremos isso. Estamos aqui hoje não só pelo Roberto Jefferson mas também por todos os brasileiros que são contra a censura prévia”, afirma Fakhoury, que foi à Costa Rica protocolar o pedido, em nota.