Dez pessoas são detidas e governo registra 91 crimes eleitorais

Do dia de ontem até as 9 horas da manhã deste domingo 29, o Ministério da Justiça contabilizou dez pessoas presas ou conduzidas a delegacias por irregularidades relacionadas às eleições. Houve pelo menos uma apreensão de dinheiro e cinco de veículos. Os dados fazem parte da Operação Eleições 2020, conduzida pelo governo federal, e que conta com efetivo de 65.382 pessoas entre agentes de inteligência, guardas municipais, forças policiais e Detrans.

Até a manhã deste domingo, a maior incidência foi classificada genericamente pelo governo como ‘crimes de desobediência às ordens da Justiça eleitoral’, com 83 ocorrências, mas houve também registros de compra de votos, boca de urna, concentração de eleitores e irregularidades como o uso de desinformação sobre o processo eleitoral (foram 26 episódios desta natureza entre ontem e a manhã deste domingo).

Neste segundo turno de eleições municipais, 57 cidades brasileiras vão eleger seus prefeitos, sendo 18 delas as seguintes capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Goiânia, Cuiabá, Porto Alegre, Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina, Aracaju, Rio Branco, Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista.