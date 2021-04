Dez erros absurdos do governo federal no combate à pandemia

Na terça-feira, 26, o Ministério da Saúde voltou atrás e orientou estados e municípios a estocarem a segunda dose ao invés de usarem as vacinas disponíveis para aplicar a primeira. Como justificativa, Marcelo Queiroga, ministro da pasta, admitiu a escassez de imunizantes em razão do atraso de insumos vindos da China.

Mas essa não é a primeira vez que o governo se atrapalha durante a pandemia com ações de enfrentamento da doença — a administração federal já errou na distribuição de doses, na oferta de oxigênio e no vaivém para assinar contratos de compra de vacinas, entre outros.

Veja abaixo uma lista com dez trapalhadas da gestão Jair Bolsonaro:

Envio de cloroquina durante a falta de oxigênio em Manaus

O Ministério da Saúde pressionou Manaus a distribuir o “kit Covid”, conjunto de medicamentos sem eficácia comprovada, que continha hidroxicloroquina, azitromicina e, em alguns casos, ivermectina, para tratar preventivamente o vírus. O governo tinha conhecimento da falta de oxigênio no Amazonas desde o dia 10 de janeiro. Um dia depois, o general Eduardo Pazuello, então ministro da pasta, e a sua equipe visitaram unidades básicas de saúde na capital para incentivar o uso do kit.

Em um ofício encaminhado à Prefeitura de Manaus quatro dias antes da visita, o Ministério da Saúde pede autorização para ir até essas unidades que tratam a Covid-19 para que fosse “difundido e adotado o tratamento precoce como forma de diminuir o número de internamentos e óbitos decorrentes da doença”. A pasta também diz que os medicamentos têm comprovação cientifica da sua eficácia.

Erro na remessa de doses para estados do Norte

No final de fevereiro, o Ministério da Saúde admitiu que trocou as remessas para dois estados da Região Norte: 78 mil vacinas da AstraZeneca deveriam chegar ao Amazonas, mas desembarcaram no Amapá, que esperava apenas 2.800 imunizantes. O erro foi corrigido pelo governo um dia depois da entrega. Pazuello, o ministro à época, não tem formação na área da saúde e a sua principal prerrogativa para assumir o cargo era a sua suposta especialidade em logística.

Vaivém do governo na compra da CoronaVac

O governo federal firmou um acordo em janeiro com o Estado de São Paulo para a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac produzidas pelo Instituto Butantan. Em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde já tinha mostrado interesse no mesmo acordo, mas voltou atrás após Pazuello ser desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro, que atacou a vacina e a sua eficácia em várias oportunidades, por conta de ter sido desenvolvida pela Sinovac, um laboratório chinês, parceiro do Butantan, instituto ligado ao governo do rival João Doria (PSDB).

Rejeição de doses antecipadas da Pfizer

A Pfizer ofereceu ao governo federal a compra de 70 milhões de doses antecipadas em dezembro de 2020. Bolsonaro chegou a criticar a farmacêutica várias vezes por ela não se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais e ironizou a segurança da vacina, levantando a possibilidade de virar um jacaré depois de ser imunizado. Segundo a empresa, a primeira proposta foi enviada em agosto do ano passado, quando o imunizante já estava em fase final de testes.

Em janeiro, por meio, de um ofício encaminhado ao Ministério da Saúde, a Pfizer aumentou o número de doses disponíveis para o governo brasileiro, de 70 milhões para 100 milhões, a serem entregues em 2021. Mas o impasse continuou em torno de uma cláusula do contrato considerada abusiva pelo Brasil. Em resposta, a farmacêutica afirmou que assinou contratos sob os mesmos termos com outros países, como Estados Unidos e Austrália, além da União Europeia.

No entanto, em março deste ano, o governo aceitou os termos da Pfizer e formalizou a compra de 100 milhões de doses, que devem chegar a partir de maio. A vacina tem eficácia comprovada superior a 90% e possui registro definitivo da Anvisa desde fevereiro deste ano.

Impasse sobre aplicação da segunda dose

O recuo desta semana não foi o primeiro do Ministério da Saúde em relação à segunda dose. Diante dos atrasos e da falta de vacinas, o então ministro Pazuello, após ter recomendado o uso da dose de reforço para a primeira aplicação, enviou um ofício à Frente Nacional de Prefeitos pedindo que o estoque para a segunda continuasse sendo feito. A mudança de posicionamento só veio após cobranças da entidade para que o ministério oficializasse a recomendação

Gastos com cloroquina

Apesar de não ter eficácia comprovada, o chamado tratamento precoce é defendido e divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia. Em janeiro, os gastos do governo com hidoroxicloquina, Tamiflu, ivermectina, azitromicina e nitazoxanida (o vermífugo Annita), medicamentos ineficazes para o tratamento da Covid-19, somavam quase 90 milhões de reais. Em novembro, por conta da falta de demanda, 400 mil comprimidos de cloroquina ficaram estocados no Exército.

Consecutivas reduções do número de doses previstas

O governo federal vem reduzindo a expectativa do recebimento de doses frequentemente. O Ministério da Saúde anunciou para maio uma diminuição de 31% do quantitativo de doses previstas — o país terá 32,4 milhões ao invés das esperadas 46,9 milhões. Em abril, o inúmero de imunizantes já havia sido reduzido em quase 9,85 milhões — seriam repassadas 57.179.258 de vacinas, mas a previsão é que o mês termine com 47.329.258 imunizantes distribuídos.

O cronograma de vacinação foi modificado pelo atual ministro, Marcelo Queiroga. Na gestão de Pazuello eram previstas 205,89 milhões de doses no primeiro semestre; agora são esperadas 159,45 milhões de vacinas para o mesmo período. A previsão era que fosse imunizado com as duas doses todo o grupo prioritário até maio, mas o atual ministro mudou a projeção para setembro.

Testes parados em armazém

O Ministério da Saúde tinha estocado em um armazém estatal em Guarulhos (SP), em novembro do ano passado, 6,8 milhões de testes RT-PCR, que são usados para diagnosticar casos de Covid-19. Os testes estavam a um mês do vencimento. O governo federal, então, recorreu a Anvisa para que eles tivessem a validade estendida. A Anvisa autorizou o uso até abril.

Aplicativo que receita cloroquina

A plataforma TrateCov, criada pelo Ministério da Saúde, recomendava o tratamento precoce para qualquer paciente que apresentavam sintomas, que podiam ou não ser de Covid-19. O aplicativo foi criado em janeiro para orientar médicos e agilizar o diagnóstico do vírus em Manaus, quando a capital passava pela crise do oxigênio, mas qualquer pessoa conseguia acessá-lo.

Ainda no mesmo mês, a plataforma saiu do ar. A pasta justificou que o aplicativo havia sido disponibilizado indevidamente em razão de um ataque hacker, mas nunca apresentou evidências disso. De acordo com ministério, o TrateCov era um “projeto-piloto” que não havia sido lançado oficialmente ainda e funcionava apenas como simulador.

A disponibilização do aplicativo será investigada pela CPI instalada no Senado, que analisará a atuação do governo federal na pandemia.

Dúvida sobre em qual data buscar vacinas na Índia

O governo anunciou no início do ano que enviaria um avião à Índia para buscar vacinas. Para fazer a viagem, uma aeronave foi adesivada com a marca “Brasil imunizado”, sem que as negociações entre os países tivessem sido concluídas. A partida do avião teve que ser adiada mais de uma vez. O país asiático segurou as doses, sob a justificativa de que a exportação seria na mesma data do início da imunização local. Pazuello atribuiu a falha do plano de logística inicial às diferenças de fuso horário.