Desembargador decreta bloqueio dos bens de Eduardo Paes Decisão liminar ocorreu em ação de improbidade administrativa que apura irregularidade na execução de contratos da área de transporte Por Juliana Castro - Atualizado em 20 out 2020, 17h55 - Publicado em 20 out 2020, 17h40

O desembargador Gilberto Matos, do Tribunal de Justiça do Rio, decretou nesta terça-feira a indisponibilidade de bens do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) no âmbito de uma ação de improbidade administrativa que apura irregularidades durante a execução dos contratos de concessão do serviço de transporte por ônibus da capital fluminense. O Ministério Público do estado alega que houve direcionamento do edital do processo licitatório em favor de empresas que já atuavam no ramo de transporte público de ônibus e o custeio em duplicidade das gratuidades no transporte público por ônibus intermunicipais.

Os promotores afirmam haver suficientes evidências de dano ao Erário quando o então prefeito Eduardo Paes, que tenta nas eleições deste ano à prefeitura do Rio pelo DEM, editou um decreto que permitiu um repasse, em favor das concessionárias, no valor atualizado de R$ 240.340.982,32, entre 2011 e 2013. O MP afirma que o pagamento era feito com verbas vinculadas à educação, a título de contrapartidas por gratuidades, sem cobertura contratual nem legal, mediante a formalização de dois Termos de Convênio. Segundo os investigadores, quando se encerraram os aportes de verbas públicas decorrentes dos convênios, foi incluída na tarifa dos ônibus um valor adicional para o custeio da gratuidade.

Com base na argumentação do MP, o desembargador deferiu o pedido de liminar e determinou a indisponibilidade de bens de quatro consórcios e outras quatro empresas até o até o montante de R$ 511.734.606,00. O bloqueio dos bens de Paes, do ex-secretário municipal de Transportes Paulo Roberto Santos Figueiredo e do Sindicato das empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) vai até o montante de R$ 240.340.982,32. A ação que apura o caso corre originariamente na 16ª Vara de Fazenda Pública da Capital.