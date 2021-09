Desde 7 de setembro, Bolsonaro não recebe quase ninguém de fora do governo

A agenda oficial de Jair Bolsonaro nos dias que se seguiram à sua controversa participação nos atos antidemocráticos de 7 de setembro está absolutamente desidratada: desde então, o presidente não recebeu nenhum deputado, nenhum senador, nenhum magistrado, nenhum representante de entidade empresarial ou sindical, nenhum líder da sociedade civil, nem mesmo os representantes da comunidade evangélica que costumava receber com frequência.

A única – e barulhenta — exceção foi o ex-presidente Michel Temer, no dia 9, quando Bolsonaro foi orientado a escrever uma carta em tom de conciliação com o Supremo Tribunal Federal após os ataques desferidos contra a Corte por ele no Dia da Independência.

Nesse período, o contato mais frequente do presidente foi com Pedro Cesar Souza, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, que foi recebido sete vezes – ele é o responsável pela burocracia jurídica do Palácio do Planalto.

De resto, o que o presidente mais recebeu foram ministros: Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), Teresa Cristina (Agricultura), Carlos França (Relações Exteriores), Milton Ribeiro (Educação), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Governo), Gilson Machado Neto (Turismo) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

Destes, o único que foi recebido mais de uma vez foi Carlos França (quatro vezes), provavelmente porque se aproxima a Assembléia Geral da ONU, em Nova York, no próximo dia 21, quando o presidente deverá discursar na abertura, como ocorre tradicionalmente com os chefes de Estado brasileiros – a dúvida é se os Estados Unidos irão permitir a entrada de Bolsonaro, que não tomou vacina.

O presidente participou também de poucos eventos no período. Um deles, a reunião da cúpula do Brics, no dia 9, foi por meio virtual. Houve também a reunião do Conselho de Governo, uma visita a Esteio (RS), para uma feira de agronegócio, a cerimônia de lançamento do prêmio Habite Seguro, uma homenagem aos embaixadores da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicação – no qual foram premiados, entre outros, a primeira-dama Michele e o filho Zero Um, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) — e o anúncio de avanços do Programa Casa Verde e Amarela.

A agenda de Bolsonaro depois do Dia da Independência

Dia 8

Pedro Cesar Sousa, Subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República

Dia 9

Tarcísio Gomes de Freitas (ministro da Infraestrutura)

Michel Temer, ex-presidente da República

Pedro Cesar Sousa

Teresa Cristina (ministra da Agricultura)

Dia 10

Pedro Cesar Sousa

Dia 11

Visita à Expointer, em Esteio (RS)

Dia 12

Sem compromisso

Dia 13

Carlos França (ministro das Relações Exteriores)

Pedro Cesar Sousa

Milton Ribeiro (ministro da Educação)

Cerimônia de Lançamento do Programa Habite Seguro

Dia 14

Carlos França

Luiz Eduardo Ramos (ministro da Secretaria-Geral da Presidência)

Homenagem aos Embaixadores da Associação das Nações do Sudeste Asiático – ASEAN

Pedro Cesar Sousa

Ciro Nogueira (ministro da Casa Civil) e Flávia Arruda (ministra da Secretaria de governo)

Solenidade de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicação

Dia 15

Gilson Machado Neto (ministro do Turismo)

Carlos França

Marcos Pontes (ministro da Ciência e Tecnologia)

Anúncio de avanços no Programa Casa Verde e Amarela

Pedro Cesar Sousa

Dia 16

Carlos França

Pedro Cesar Souza

Evento Caixa da Construção Civil