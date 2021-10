Depoimento de Marcelo Queiroga na CPI é marcado para 18 de outubro

Atualizado em 7 out 2021, 15h26 - Publicado em 7 out 2021, 15h21

Por Caíque Alencar Atualizado em 7 out 2021, 15h26 - Publicado em 7 out 2021, 15h21

O depoimento do ministro Marcelo Queiroga (Saúde) à CPI da Pandemia foi marcada para o dia 18 de outubro, mesma data que o relator Renan Calheiros (MDB-AL) deve apresentar o relatório à comissão e véspera para que o texto seja votado. Queiroga foi convocado nesta quinta-feira, 7, após ele não cumprir o prazo de 24 horas para enviar informações a respeito do planejamento de vacinação contra a Covid-19 para 2022. A informação foi confirmada pelo gabinete do senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, a VEJA.

Nas redes sociais, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão disse que “não poderíamos encerrar essa CPI sem o depoimento de Queiroga”. “Certamente será um dos mais importantes colhidos nesta comissão”, escreveu o parlamentar.

ATENÇÃO: o próximo depoimento do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga à CPI da Pandemia, está marcado para o próximo dia 18/10. Não poderíamos encerrar essa CPI sem o depoimento de Queiroga. Certamente será um dos mais importantes colhidos nesta comissão. — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) October 7, 2021