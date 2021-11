Defesa de Lula sobre Moro e Deltan em eleições: ‘Confirma o que dizíamos’

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não demonstrou qualquer surpresa com a recente filiação do ex-juiz Sergio Moro ao Podemos para disputar a Presidência da República em 2022 e a saída do procurador Deltan Dallagnol do Ministério Público Federal. “Creio que eu posso fazer mais pelo Brasil fora do MPF”, anunciou o procurador, em vídeo no YouTube — entre seus colegas da Lava Jato, o caminho provável é uma candidatura a deputado federal ou senador.

“Não surpreende porque confirma algo que demonstramos reiteradas vezes nos processos, em especial daqueles contra o presidente Lula: o uso da Justiça para atacar adversários com intenções políticas. Isso está, inclusive, em nosso comunicado à ONU sobre as ilegalidades que Lula sofreu. A Lava Jato sempre foi uma operação que tinha objetivos políticos e esses movimentos recentes só reforçam, mais uma vez, tudo que dizíamos desde 2016”, afirmou a VEJA o advogado Cristiano Zanin Martins.

Dallagnol foi o responsável pela denúncia que culminou na primeira condenação de Lula pelas mãos de Moro: o caso do tríplex do Guarujá, que inviabilizou sua candidatura à Presidência da República em 2018. Ficou célebre em 2016 a apresentação da denúncia com um Power Point com Lula no centro de uma série de suspeitas em que Dallagnol sustentou ter “convicção” do envolvimento do petista. Na ocasião, a defesa de Lula argumentou ter havido “exposição midiática” e “abuso de poder”.

Com Lula ainda preso e Jair Bolsonaro no Presidência da República, vieram à tona em junho de 2019 uma série de diálogos, revelados pelo site The Intercept Brasil, que mostravam a relação próxima entre Moro e Dallagnol, com o juiz chegando a indicar testemunhas dispostas a falar no processo contra o petista. A atuação considerada política do juiz e do procurador foi uma das linhas de argumentação dos advogados de Lula no processo do Supremo Tribunal Federal que culminou com o reconhecimento da suspeição de Moro em março deste ano.