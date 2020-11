Defesa de Flávio Bolsonaro quer multa de R$ 500 mil para a TV Globo

A defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) deve entrar com um pedido junto à 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio para solicitar que a TV Globo seja multada em 500 mil reais por ter exibido ontem, dia 4, reportagens sobre a denúncia feita pelo Ministério Público à Justiça sobre a existência do eaquema de “rachadinha” no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Os advogados Rodrigo Roca, Luciana Pires e Juliana Bierrenbach vão pedir ainda que o mesmo valor seja pago pela empresa caso outras matérias jornalísticas sobre o tema sejam exibidas. A multa pedida é por dia de exibição de reportagem sobre o assunto. Os advogados alegam que a TV Globo violou decisão da juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível, que proibiu, no início de setembro, a empresa de exibir informações ou peças das investigações sobre o esquema.

Flávio Bolsonaro, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram denunciadas no caso da “rachadinha”.