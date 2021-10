De saída da Rede, Contarato está dividido entre três partidos

9 out 2021, 11h57

Por Leonardo Lellis 9 out 2021, 11h57

Decidido a deixar a Rede, o senador capixaba Fabiano Contarato está dividido entre três partidos para se filiar: PT, PDT e PSB. “Eu me vejo mais em partidos progressistas e estes são aqueles com os quais eu mais me identifico”, explica ele, que também foi cortejado por Psol, PCdoB e Cidadania.

A decisão, segundo ele, deve ser anunciada “em breve”. A saída do partido de Marina Silva, explica Contarato, se dá por razões puramente pragmáticas. “Quando se está num partido com maior representatividade, há maior possibilidade de melhor atuação, de pegar a relatoria de projetos importantes, integrar comissões e assim sucessivamente”, afirma.

A Rede não atingiu a cláusula de barreira nas eleições de 2018, que determina que partidos com menos de 5% dos votos perdem o acesso ao fundo partidário, tempo de televisão ou o direito de indicar representantes em comissões.