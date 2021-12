Datafolha: Lula tem 48% das intenções de voto contra 22% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 48% das intenções de voto contra 22% do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa feita pelo Datafolha entre os dias 13 e 16 de dezembro e divulgada nesta quinta-feira, 16.

Este cenário considera apenas cinco candidatos. Na sequência, aparecem o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 9%; o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 7%; e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%. Dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, Moro e Ciro estão empatados tecnicamente, assim como Ciro em relação a Doria.

Em um outro cenário, mais amplo, Lula tem 47% das intenções de voto; Bolsonaro, 21%; Moro, 9%; Ciro, 7%; e Doria, 3%. Por fim, aparecem os senadores Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD), com 1%. Os candidatos Alessandro Vieira (Cidadania), Aldo Rebelo (sem partido) e Luiz Felipe Dávila (Novo) não pontuaram.

Nos dois cenários, Lula tem hoje percentual de votos suficientes para levar a eleição no primeiro turno.