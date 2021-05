CPI da Pandemia é acompanhada por 40% dos brasileiros, aponta pesquisa

Quase 40% dos brasileiros estão acompanhando a CPI da Pandemia, que investiga a atuação do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19, de acordo com um levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 12 e 17 de maio.

Segundo a pesquisa, dois em cada três brasileiros já ouviram falar da CPI (65,7% dos entrevistados), enquanto 34,3% afirmaram desconhecer o trabalho da comissão criada pelo Senado e que hoje colhe talvez o seu principal depoimento, o do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o que mais tempo ficou no cargo entre os quatro que comandaram a luta contra a pandemia durante o governo Bolsonaro.

Desse percentual de 65,7% de entrevistados que já ouviram falar da CPI, 39% disseram que acompanham os trabalhos dos senadores, enquanto 26,7% disseram que não.

Por ora, a expectativa de que a comissão resulte em alguma punição é baixa: apenas 19,8% disseram que a CPI vai ajudar a punir os culpados pelas falhas nos serviços públicos que levaram a mais de 437 mil mortes na pandemia. Outros 43,6% disseram que é “só um jogo político eleitoral/não vai dar em nada” – entre os entrevistados 2,3% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa foi feita com 2.140 brasileiros dos 26 estados e do Distrito Federal por meio de entrevistas pessoais telefônicas (sem o uso de robôs). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.