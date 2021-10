CPI da Pandemia aprova nova convocação de Marcelo Queiroga

Atualizado em 7 out 2021, 12h07 - Publicado em 7 out 2021, 11h32

A CPI da Pandemia convocou nesta quinta-feira, 7, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar novo depoimento ao órgão colegiado. A data para ouvir o chefe da pasta será definida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão. A votação do pedido de convocação, de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), ocorreu antes do início das inquirições do ex-médico da Prevent Senior, Walter Correa de Souza Netto, e do paciente Tadeu Frederico de Andrade.

A convocação de Queiroga foi aprovada dois dias após a comissão pedir informações ao Ministério da Saúde sobre o planejamento para vacinação contra a Covid-19 em 2022. Antes do pedido, a CPI havia desistido de reconvocar Queiroga diante da falta de consenso entre os integrantes. “Nós não vamos mais ouvir o Queiroga, mas temos muita coisa a perguntar para ele. Então o ideal é que nós aprovemos questionários e esses questionários sejam mandados ainda hoje que nós temos tenhamos essa resposta até o final da semana”, afirmou o relator Renan Calheiros (MDB-AL) na ocasião.

Nesta quinta-feira, 7, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, órgão consultivo do Ministério da Saúde, retirou da pauta a análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina contra a Covid-19 – o remédio já teve comprovada cientificamente sua ineficácia no combate à doença.

Queiroga retornou ao Brasil na última segunda-feira, 4, quatorze dias após anunciar que tinha contraído a Covid-19 e de cumprir o isolamento em um hotel de Nova York, nos Estados Unidos – ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e, da cidade paulista, seguiu em outro voo para Brasília. O ministro testou positivo durante viagem ao país para participar da Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).