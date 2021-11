Comitiva numerosa de Bolsonaro e poucas máscaras espantam jornal italiano

O número de integrantes da comitiva que acompanha o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em sua passagem por Anguillara, em Pádua (Itália), a baixa adesão ao uso de máscara por seus apoiadores chamaram a atenção do Corriere Della Serra, maior jornal do país.

O diário italiano observou que o Bolsonaro chegou por volta das 12h10 na cidade com uma “robusta escolta pessoal” e, após ser recebido com vaias por manifestantes, dirigiu-se ao grupo de simpatizantes que o aguardava. “Seus apoiadores, muitos sem máscara e com todas as regras de espaçamento ignoradas, em vez disso, o aclamaram ainda mais ruidosamente”, escreveu.

Bolsonaro está na cidade para receber o título de “cidadão honorário” e vai se encontrar com descendentes de sua família. A segurança no entorno da Basílica de Santo Antônio, que será visitada por Bolsonaro, foi reforçada com vinte veículos blindados e um caminhão equipado com jato d’água para reprimir protestos.

Não é a primeira vez que o tamanho do estafe do governo federal chama a atenção por onde passa. Recentemente, o Palácio do Planalto autorizou pelo menos 69 pessoas para promover o turismo em uma feira de negócios em Dubai — a delegação brasileira na Assembleia Geral da ONU contou com menos de 50 pessoas.

Já em Glasgow (Escócia), onde se discutirá as prioridades da área ambiental — uma área em que o Brasil tornou-se alvo de críticas da comunidade internacional — o número de membros da administração federal deverá ser menor do que as comitivas levadas por governadores de estado.