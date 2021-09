Com o presidente ao lado de Zema, bolsonaristas gritam ‘Fora Kalil’

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou de um evento em Belo Horizonte nesta quinta-feira, 30, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O governador começou o seu discurso sob gritos de ‘Fora Kalil’ entoados pelo público bolsonarista. O prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD), deve concorrer com Zema na próxima eleição estadual, em 2022.

Kalil não estava presente ao evento e, ao contrário de Zema, não mantém uma relação próxima com o governo federal. Na pandemia, o prefeito de Belo Horizonte criticou a gestão de Bolsonaro da crise. Já o presidente atacou as medidas restritivas decretadas por Kalil na capital.

Apesar de o governador mineiro ter subido no mesmo palanque que Bolsonaro, o seu partido, o Novo, é a favor do impeachment do presidente. Em seu discurso, Bolsonaro fez elogios a Zema. “A humildade do Zema é o sucesso do seu trabalho aqui em Minas Gerais”, continuou.

No evento foi sancionado um projeto de lei relativo a obras do metrô na capital mineira e foi lançada a pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas.