Com 1.500 confirmados, filiação de Moro terá ‘puxadinho’ para convidados

A festa que o Podemos prepara para a filiação de Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Jair Bolsonaro, com vistas à eleição de 2022, já tem cerca de 1.500 pessoas confirmadas, segundo organizadores do evento, o que obrigou o partido a correr, nesta quarta-feira, 3, para montar uma estrutura externa no Auditório Ulysses Guimarães, em Brasília. O espaço original tem capacidade para 400 pessoas.

Moro já está em Brasília para o evento, que será realizado no dia 10, mantendo reuniões com integrantes da legenda e da organização da filiação. A ideia é que ele passe nessa nova estrutura externa para cumprimentar os convidados, depois entre no auditório e faça o discurso de apresentação, que será transmitido para os que estão do lado de fora.

Moro anuncia a filiação ao partido sem declarar, por ora, se pretende se candidatar à Presidência ou disputar o Legislativo pelo Paraná ou mesmo por São Paulo. Seu partido, entretanto, não tem outro plano a não ser levá-lo ao Palácio do Planalto.