Cobertor financeiro do PSD pode ser curto para tanta ambição eleitoral

Com a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), o PSD deu um passo decisivo para se lançar pela primeira vez à disputa pelo Palácio do Planalto, em 2022. A candidatura, costurada pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, é a ponta de lança de um projeto ambicioso de expansão, que inclui ainda lançar candidatos competitivos aos governos de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná — este já governado pelo partido –, entre outros estados, e aumentar as bancadas no Congresso.

Como o financiamento de campanhas é majoritariamente público, resta saber, no entanto, se o partido terá caixa suficiente para lutar com o mesmo vigor em várias frentes. O PSD tem apenas a quinta maior verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha — a projeção é de 145 milhões de reais tendo como base o Orçamento de 2022 enviado pelo governo ao Congresso, que destina 2,12 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Os parlamentares haviam tentado elevar esse valor para 5,7 bilhões de reais, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou — há, no entanto tratativas para elevar esse montante.

Rivais do PSD na corrida ao Palácio do Planalto têm mais bala na agulha. Estão à frente do partido na lista das legendas que mais recebem dinheiro o PT (que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidenciável), o PSL (que se fundirá ao DEM e pode ter candidato à Presidência), o MDB (que discute lançar a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul) e o PP (que negocia para filiar Bolsonaro). Além do fundo especial, as siglas também podem usar o fundo partidário nas campanhas – nesta rubrica, o PSD recebeu o quarto maior valor em 2020: 50 milhões de reais.

Fazer campanhas presidenciais, no entanto, custa muito caro. Em 2018, por exemplo, o cofre de Geraldo Alckmin recebeu 49,4 milhões de reais via fundo especial, montante equivalente a 26,5% dos 185,8 milhões destinados ao PSDB. Mesmo assim, teve apenas 4% dos votos. Agora, tucanos como o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) advogam contra uma candidatura presidencial diante da necessidade de canalizar recursos para as campanhas nos estados — uma campanha como a de João Doria ao governo de São Paulo no mesmo ano, por exemplo, levou 4,8 milhões de reais do fundo eleitoral — e ao Congresso, onde o partido se fragilizou.

Ou seja, uma candidatura presidencial drena uma parte considerável do dinheiro destinado à campanha eleitoral. A ver se o cobertor financeiro do PSD não será curto para toda a ambição demonstrada pelo partido.