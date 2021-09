Ciro vai dividir palanque com petistas em ato contra Bolsonaro na Paulista

O palanque na manifestação do próximo sábado, dia 2, na Avenida Paulista, em São Paulo, contra o presidente Jair Bolsonaro, será palco de um acontecimento incomum nos últimos anos: o presidenciável Ciro Gomes (PDT), vai dividir o espaço com lideranças do PT como a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, e o ex-prefeito Fernando Haddad, que foi o seu adversário na eleição de 2018.

Ciro está rompido com o petismo desde a disputa presidencial, principalmente por ter considerado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época preso pela Lava Jato em Curitiba, articulou para tirar o PSB da sua coligação, fator que teria avaliado como decisivo para o seu desempenho na disputa — ele chegou em terceiro lugar e viu Haddad ir ao segundo turno contra Bolsonaro.

O pedetista, então, deixou claro o seu descontentamento, viajou para Paris no segundo turno, não declarou apoio e não subiu ao palanque de Haddad, que esperava tê-lo ao seu lado. Ciro apenas criticou Bolsonaro — disse depois que votou em Haddad.

A última vez que Ciro e um petista estiveram no mesmo evento foi em maio deste ano, no Dia do Trabalho, mas de forma virtual, numa live promovida por centrais sindicais — também participaram Dilma Rousseff e Haddad. Antes, Ciro havia estado com os petistas na eleição presidencial de 2014, ao anunciar apoio a Dilma no segundo turno contra Aécio Neves (PSDB).

Presidenciáveis

Ciro e Alessandro Vieira (Cidadania) são os únicos presidenciáveis que confirmaram presença no ato da Avenida Paulista até esta quarta-feira. A presença de Lula, que não participou de nenhum dos atos da esquerda contra Bolsonaro, ainda é dúvida. No último sábado, 25, ele esteve em um evento com movimento sociais e reforçou a convocação para as manifestações do dia 2 de outubro. No ato de 12 de setembro, convocado pelo MBL e Vem pra Rua, além de Ciro e Alessandro, compareceram outros três presidenciáveis: João Doria (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Simone Tebet (MDB).

Segundo Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares, um dos organizadores do ato, também estarão na Avenida Paulista os presidentes nacionais do PDT, Carlos Lupi, e do PSB, Carlos Siqueira, além do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e do ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL).

Em entrevista ao jornalista José Luiz Datena na última quinta-feira, 23, Ciro disse acreditar que “temos que punir Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu”. “Por isso, estou na luta pelo impeachment e vou estar nas ruas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não importa quem esteja ali. Temos que unir os democratas brasileiros. Nossa democracia está ameaçada”, afirmou.

Segundo a organização da manifestação do próximo sábado, há protestos confirmados até agora em 160 cidades brasileiras e em 14 países.