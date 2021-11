Centro médico do GP de São Paulo é o melhor do circuito mundial, diz FIA

O centro médico do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, em Interlagos, é o melhor de todo o circuito mundial. Quem disse isso foi nada menos que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), entidade responsável pela competição, ao avaliar as instalações operadas pela rede hospitalar Sancta Maggiore, do Grupo Prevent Senior.

“É um centro médico novo e estou muito impressionado com a qualidade dos equipamentos, que são de ponta. Eu acho que é o melhor centro médico do circuito de F-1”, disse Alain Chantegret, delegado médico da FIA e principal autoridade da área na entidade. A Sancta Maggiore assumiu o centro neste ano e ficará responsável pela operação do serviço nos próximos quatro anos.

A estrutura tem 115 profissionais, sendo 33 médicos, 26 enfermeiros, nove socorristas, oito pilotos profissionais de automobilismo, nove ambulâncias, seis veículos de resgate e um helicóptero para resgate aeromédico. Tem ainda oito leitos, box para pacientes suspeitos de Covid-19 e suporte em áreas VIP/restritas e paddock, além de banco de sangue, equipamentos de raio-X e radioscopia, aparelhos de ultrassom, macas automatizadas, monitores multiparamétricos em todos os leitos, respiradores de última geração, compressores torácicos automáticos para reanimação cardíaca e uma sala de emergência.

O elogio público do chefe médico da FIA é uma ótima notícia para o Grupo Prevent Senior, que nos últimos tempos se viu no meio de um noticiário amplamente negativo em razão das investigações da CPI da Pandemia, da qual foi um dos alvos.

O GP volta a São Paulo após um ano de interrupção – não foi realizado em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus.