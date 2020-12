Centro de treinamento da Varig vai a leilão por metade do preço inicial

Um centro de treinamento da Varig, no Rio de Janeiro, vai ser leiloado pela segunda vez nesta quarta-feira, dia 9. No primeiro certame, em novembro, ninguém deu o lance mínimo de 122 milhões de reais, preço da avaliação. Agora, o valor caiu para 61 milhões de reais. Se não houver ofertas, o juízo pode aceitar propostas abaixo desse preço.

Localizada na Ilha do Governador, na capital fluminense, o centro de instrução de aviação civil é uma área de 177.728,72 metros quadrados, com prédios destinados à simuladores de voo, salas de aula, escritórios, almoxarifado, oficina e cantina.

O juízo da 1ª Vara Empresarial da Capital determinou que o arrematante não poderá destinar o imóvel adquirido a outra atividade estranha ao treinamento em simuladores de voo e/ou à capacitação de pessoal de setores aeronáutico ou aeroespacial.

A Varig foi a maior companhia área do país. O grupo fez o último voo comercial em novembro de 2009. No ano seguinte, em 20 de agosto de 2010, o Poder Judiciário decretou a falência da antiga Varig e de mais duas empresas do grupo, a Rio Sul Serviços Aéreos Regionais e a Nordeste Linhas Aéreas.

Vários bens do grupo já foram leiloados para pagar os credores. Em novembro de 2013, o Tribunal de Justiça do Rio arrecadou R$ 28 milhões num certame em que foram oferecidos 52 imóveis, sete veículos, equipamentos de escritório e de aviação, além de lotes de obras de arte.

Um dos últimos imóveis do Grupo Varig, o Hotel redondo de Tambaú foi arrematado no último dia 29 de outubro, por 40 milhões de reais. O valor de avaliação do imóvel é de 131,9 milhões de reais. O valor mínimo para lances no segundo leilão era de 65,9 milhões reais, mas, caso não houvesse oferta nesse valor, outras propostas seriam levadas em consideração. Foi o que ocorreu.

O hotel redondo de Tambaú conta com 173 apartamentos e 12.000 metros quadrados de área construída. Tem piscinas, quadras esportivas, lojas internas, salão para festas e eventos, um anfiteatro, salas para reuniões, boate, bar à beira-mar, restaurante e estacionamento. O projeto é do arquiteto Sérgio Bernardes.