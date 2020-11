Candidato de Ciro, Sarto abre 20 pontos sobre Capitão Wagner em Fortaleza

O deputado estadual José Sarto (PDT), candidato apoiado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes, tem 20 pontos de vantagem sobre o seu adversário no segundo turno em Fortaleza, Capitão Wagner Souza (Pros), segundo pesquisa do Ibope feita entre os dias 21 e 22 de novembro e divulgada nesta segunda-feira, 23 – ele tem 60% dos votos válidos (quando são excluídos os brancos e nulos) contra 40% do militar apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Na contagem de votos totais, Sarto tem 53% das intenções de voto contra 35% de Wagner. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 805 eleitoes e for registrada na Justiça Eleitoral sob o nº CE-07611/2020.

Capitão Wagner ganhou projeção com uma greve de policiais em 2012 e, a partir disso, foi o campeão de votos nas eleições para vereador, deputado estadual e deputado federal, posto que ocupa atualmente. Ele também chegou ao segundo turno na eleição para a prefeitura em 2016, quando foi derrotado por Roberto Cláudio, também apoiado por Ciro e Cid.