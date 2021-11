Câmara quer convocar Milton Ribeiro e chefe do Inep para depor sobre Enem

A Comissão de Educação da Câmara marcou para esta quarta-feira, 17, a votação de três requerimentos que pedem a convocação do ministro da Educação, Milton Ribeiro, para prestar depoimento sobre as recentes demissões no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e as supostas interferências políticas no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os pedidos de convocação são de deputados do PSOL, PV e PCdoB.

As apreciações dos requerimentos ocorrem após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizer, durante viagem a Dubai nesta segunda-feira, 15, que o exame está ficando “com a cara do governo”.

“O Milton [Ribeiro, ministro da Educação] é uma pessoa séria, responsável, é do ramo. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco. Disse que a prova do Enem vai ocorrer na mais absoluta tranquilidade. O que eu considero e muito também: começam, agora, a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas do passado, que caíam temas de redação que não tinham nada a ver com nada. Realmente, é algo voltado para o aprendizado”, afirmou Bolsonaro.

Na semana passada, 35 funcionários do Inep pediram demissão sob alegações de “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima” do órgão, presidido atualmente por Danilo Dupas Ribeiro – ele também é alvo de requerimento que pede a sua convocação para “prestar esclarecimentos sobre as denúncias de assédio moral e as exonerações ocorridas no Inep”.

A sessão que vai analisar os requerimentos está prevista para começar às 9h.