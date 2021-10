Cada vez menor, Novo confirma que terá candidato ao Planalto em 2022

Atualizado em 29 out 2021, 16h31 - Publicado em 29 out 2021, 16h24

Por Da Redação Atualizado em 29 out 2021, 16h31 - Publicado em 29 out 2021, 16h24

Uma das sensações da eleição presidencial de 2018, quando, em sua sua estreia em uma disputa nacional, ficou em quinto lugar na corrida ao Palácio do Planalto, o Novo anuncia que irá tentar outra vez. Na última disputa, a sigla amealhou 2,7 milhões de votos para o empresário João Amoêdo, que ficou à frente de Marina Silva (Rede) e Guilherme Boulos (PSOL), entre outros políticos mais conhecidos.

O escolhido, por meio do inovador processo seletivo do partido, é o cientista político Luiz Felipe d’Avila. Ele vai representar o partido depois que o próprio Amoêdo, especulado no início da pré-corrida eleitoral, desistiu de ir novamente para a disputa.

D’Avila, de 48 anos, é formado em ciência política na Universidade Americana de Paris e tem mestrado em administração pública na Harvard Kennedy School (EUA). É fundador no Centro de Liderança Pública (CLP) — em razão da pré-candidatura, ele deixou a presidência do conselho e se afastou da entidade nesta sexta-feira, 29 — e tem articulado desde o início do ano pela consolidação de uma terceira via entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

D’Avila, no entanto, tem outros desafios. O Novo há tempos está dividido entre aqueles que fazem forte oposição a Bolsonaro e defendem o seu impeachment, como Amoêdo e a direção nacional da sigla, e parlamentares que votam na imensa maioria dos projetos do governo e têm uma posição mais moderada em relação ao presidente.

Outro problema: o partido está cada vez menor. O número de filiados estava em 36.623 em setembro deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Em setembro de 2019, logo após o bom desempenho no ano anterior, a legenda tinha 48.539 associados. Já em setembro de 2020, esse número havia caído para 42.158 – naquele ano, a sigla elegeu apenas um prefeito, em Joinville (SC).

D’Avila é o 11º candidato cujo nome é lançado para tentar ser a terceira via a Lula e Bolsonaro. Veja quem são eles:

Ciro Gomes (PDT)

João Doria (PSDB)

Eduardo Leite (PSDB)

Arthur Virgilio (PSDB)

Sergio Moro (sem partido)

Rodrigo Pacheco (PSD)

Luiz Henrique Mandetta (DEM)

Simone Tebet (MDB)

José Luiz Datena (PSL)

Luiz Felipe d’Avila (Novo)

Alessandro Vieira (Cidadania)