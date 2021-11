Brasil pode ganhar seu 10° feriado; o país tem mesmo descanso demais?

A partir de 2022, os brasileiros poderão ter mais um dia de descanso se sair do papel a ideia de criar uma data para homenagear Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira – em caso de aprovação, será o 10º feriado nacional oficial, além de outros quatro pontos facultativos no calendário.

O texto de autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), que cria o feriado no dia 13 de março, foi aprovado nesta segunda-feira, 22, pela Comissão de Educação do Senado e segue para análise na Câmara. Apesar de a proposta inchar o calendário de feriados para os brasileiros, o país está longe de ser um dos que mais tem datas desse tipo.

Segundo ranking elaborado pela empresa de consultoria americana Mercer, a Índia e Colômbia são os países que colecionam a maior quantidade de feriados nacionais: dezoito cada um. Na Índia, o feriado mais conhecido internacionalmente é o Holi, que acontece entre o final de fevereiro e o início de março, representando o início da primavera. Nas comemorações, as pessoas vão às ruas e arremessam pó colorido umas nas outras.

Em segundo lugar, aparecem Tailândia, Líbano e Coreia do Sul, todos com dezesseis feriados cada um. Eles são seguidos pelas nações que possuem quinze dias desse tipo de data: Japão, Argentina, Chile e Finlândia.

Atualmente, o Brasil tem nove feriados: Confraternização Universal, Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e Natal. Os pontos facultativos são: Carnaval, Quarta-Feira de Cinzas, Corpus Christi e a véspera de Natal.

Veja o ranking de feriados por país:

Índia: 18

Colômbia: 18

Tailândia: 16

Líbano: 16

Coreia do Sul: 16

Japão: 15

Argentina: 15

Chile: 15

Finlândia: 15

Indonésia: 14

Malásia: 14

Filipinas: 14

Rússia: 14

Venezuela: 14

Marrocos: 14

Malta: 14

Espanha: 14

Eslováquia: 13

Paquistão: 13

Eslovênia: 12

Hong Kong: 12

Taiwan: 12

República Tcheca: 12

Lituânia: 12

Peru: 12

África do Sul: 12

Áustria: 12

Chipre: 12

Grécia: 12

Croácia: 11

Suécia: 11

China: 11

Nova Zelândia: 11

Cingapura: 11

Canadá: 11

Dinamarca: 11

França: 11

Itália: 11

Ucrânia: 10

Vietnã: 10

Polônia: 10

Letônia: 10

Estados Unidos: 10

Bélgica: 10

Luxemburgo: 10

Noruega: 10

Portugal: 10

Romênia: 9

Austrália: 9

Bolívia: 9

Equador: 9

Porto Rico: 9

Emirados Árabes: 9

Alemanha: 9

Irlanda: 9

Suíça: 9

Sérvia: 9

Holanda: 8

Reino Unido: 8

Hungria: 8

México: 7