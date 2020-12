Bolsonaro perde para dois ex-ministros nas buscas do Google em 2020

Dois ministros que deixaram o governo de Jair Bolsonaro entraram para as personalidades mais buscadas pelo Google no Brasil em 2020. Luiz Henrique Mandetta, demitido do comando do Ministério da Saúde em abril, foi o segundo mais pesquisado. Dias depois, Sergio Moro pediu demissão do Ministério da Justiça. Ele aparece em quarto na lista de mais buscados no país.

Na primeira colocação, está o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No restante da lista, aparecem ex-BBBs. Veja quem foram as dez personalidades mais buscadas no país este ano:

1) Donald Trump

2) Luiz Henrique Mandetta

3) Joe Biden

4) Sergio Moro

5) Kim Jong Un

6) Manu Gavassi

7) Andressa Suita

8) Rafa Kalimann

9) Babu

10) Jorge Jesus

Mais curiosidades sobre as pesquisas: o zagueiro Thiago Silva foi o único brasileiro a constar na lista de mais buscados do Google no mundo. Ele foi o décimo entre os atletas. O Big Brother Brasil se tornou o segundo termo mais buscado no mundo pelo Google na categoria TV Shows, atrás apenas da série Tiger King, da Netflix.