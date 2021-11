Bolsonaro participa de “motociata” após desembarcar em Doha, no Catar

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de uma “motociata” logo após desembarcar em Doha, no Catar, nesta quarta-feira, 17. Antes do passeio, que foi transmitido pelas redes sociais do chefe do Executivo, Bolsonaro disse que foi convidado para “dar uma volta” de “uns 30, 40 minutos”. “Aquilo que foi plantado no Brasil pelos motociclistas está pegando e vai pegar no mundo todo. Um abraço a todos. Se Deus quiser vai ser um passeio muito proveitoso aqui no Catar”, afirmou.

A visita ao Catar faz parte do último compromisso do presidente em viagem ao Oriente Médio, na qual ele esteve em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Manama, no Bahrein – neste último país, o governo brasileiro inaugurou uma nova embaixada, Bolsonaro se encontrou com o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa e visitou o Economic Development Board (EDB). O presidente está acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da comitiva brasileira, que conta com a presença do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.

Com previsão de retorno ao Brasil na manhã desta quinta-feira, 18, Bolsonaro deve se encontrar na noite de hoje com empresários e participar de um jantar.