Bolsonaro está animado: espera 500 mil apoiadores em ato na Paulista

Otimismo não tem faltado a Jair Bolsonaro. Em conversa com interlocutores, tem dito que espera 500 mil pessoas na manifestação programada por seus simpatizantes para a Avenida Paulista no dia 7 de setembro. O ato tem como pontos centrais o apoio ao presidente, a defesa do voto impresso e críticas a instituições como o Supremo Tribunal Federal.

A estimativa do presidente é bastante otimista. Medições feitas pelo Datafolha durante os grandes protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff apontaram que o maior deles, no dia 13 de março de 2016, reuniu as 500 mil pessoas que Bolsonaro quer reunir agora. Outros dois atos monitorados pelo instituto naquela onda, que mobilizou multidões pelo país entre 2015 e 2016, reuniram 100 mil e 210 mil manifestantes na mesma via.

O otimismo de Bolsonaro leva em conta os números astronômicos — e quase sempre inflados — muitas vezes divulgados pelos organizadores, como a Marcha para Jesus, frequentemente anunciada como tendo reunido 1 milhão de pessoas. O mesmo Datafolha, porém, mostrou que o evento evangélico atraiu 335 mil em julho de 2012. Um mês antes, a Parada Gay levou à Paulista 270 mil manifestantes, ainda segundo o instituto.

O presidente tem dito aos interlocutores que deverá ir à Avenida Paulista por volta das 14h30 — neste mesmo horário estará ocorrendo uma manifestação da oposição de esquerda no Vale do Anhangabaú, a 3 km dali. Bolsonaro também pretende comparecer à manifestação em Brasília, por volta das 10h30.